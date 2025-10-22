فى عيد ميلادها.. قصة ارتداء فاطمة التابعي الحجاب واعتزال الفن

تحتفل اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، الفنانة فاطمة التابعي، بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1953، وحصلت درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

تعتبر فاطمة التابعي، من جيل الثمانينيات المفضلة، والتي برغم اعتزالها وبرغم ندرة أعمالها وظهورها القليل على الشاشة إلا أن أعمالها مازالت في ذاكرة جمهورها ومحبيها.

مشوار فاطمة التابعي الفني

حصلت فاطمة التابعي، على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1978، وانضمت في بداية حياتها إلى فرقة رضا الاستعراضية.

شاركت فاطمة التابعي، في العديد من الأعمال المسرحية، منها: "ملكة الفجر، بداية ونهاية، ياسين وبهية، واقدساه، و أيوب وناعسة".

وإضافة لأعمال درامية ناجحة قدمتها بالتليفزيون، منها مسلسل "الطاحونة، ورد الفلاح، شارع المواردي، على هامش السيرة، نوادر العرب، الرجل والحصا، شقة دون سقف، أيام الضحك والدموع".

أعمال فاطمة التابعي

قدمت فاطمة التابعي، للسينما أفلام مثل "محطة الأنس"، مع الفنان سعيد صالح، سمير غانم، لبلبة، و يونس شلبي، والفيلم الشهير "سعد اليتيم" مع الراحل أحمد زكي ومحمود مرسي، "ألف بوسة وبوسة"، و "تل العقارب".

برعت فاطمة التابعي، في دور الفلاحة و أحبها الجمهور في الأعمال التاريخية الدينية الناطقة باللغة العربية الفصحى، واشتهرت بها.

ومنحها الجمهور لقب فنانة الأدب، وذلك لشدة التزامها بالمعايير الفنية ورفضها تقديم أي شيء غير أخلاقي، حيث كانت معروفة بشدة التزامها بالوسط الفني.

اعتزال فاطمة التابعي

وفي أواخر التسعينات، تزوجت من خارج الوسط الفني من مهندس معمارى وارتدت الحجاب، ثم اتخذت قرار الاعتزال في العام 1996، حتي تتفرغ لبيتها وأسرتها.