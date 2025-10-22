قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
فن وثقافة

حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها مع فيديو “رسالة من العالم الآخر”



أحمد إبراهيم

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة حنان مطاوع في لقاء استثنائي من برنامج "معكم منى الشاذلي" يُعرض مساء اليوم الأربعاء على قناة ON.

وتتحدث خلاله عن أزمتها الأخيرة مع فيديو "رسالة من العالم الآخر" الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

  وتكشف حنان مطاوع موقفها الصريح من استخدام صورتها وصورة والدها الفنان الكبير كرم مطاوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي دون علمها أو موافقتها، وما حدث معها مؤخرًا عندما كانت صحبة ابنتها "أماليا".

وخلال اللقاء، تتحدث حنان عن كواليس فيلمها الأخير "هابي بيرث داي" الذي نالت عنه اشادات نقدية كبيرة، وتكشف أنها كانت ستعتذر عن الفيلم لو فكرت في تفاصيله مسبقًا بسبب فوبيا المياه والسمك، لكنها قررت خوض التجربة بدافع حبها للفكرة والمخرجة سارة جوهر.

حنان مطاوع تنتقد الذكاء الاصطناعي

وقد رفضت الفنانة حنان مطاوع، استغلال صورتها وصورة والدها دون إذن، ووصفت الأمر بـ"الانتهاك" و"سرقة الحقوق". وأعربت عن استيائها الشديد من فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تم فيه استخدام صورتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهارها في مشاهد مؤثرة مع والدها الراحل كرم مطاوع، وكأنهما يبعثان برسائل من العالم الآخر.

وقالت:"الفيديو مؤلم... أنا مش بحب أستدعي صور الوفاة أو الألم، ولما بشوف الصور دي، قلبي ممكن يتقبض ويتوجع."

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"صاحب المقطع اعتذر، وبشكره على حسن خلقه، وكان بالفعل حسن النية، لكن في نفس الوقت، لازم يكون فيه مبدأ يحكم الأمر."

وشددت على ضرورة سنّ قانون لحماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا، قائلة:"لازم نحمي نفسنا من الاستخدام السيء للتكنولوجيا. ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي في فيلم ضد معتقداتي أو ضد أفكاري وتوجهاتي، في مشاهد ما أقدرش أعملها أصلاً!"

وتابعت:"خلينا نحط قاعدة قانونية... إن الشخص الموجود في أي مقطع يتم إعلامه، دي أبسط حقوقي، إني أوافق أو أرفض استغلال شكلي أو صوتي أو صورتي. دي أبسط الحقوق."

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع أعمال حنان مطاوع أفلام حنان مطاوع منى الشاذلي








