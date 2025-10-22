حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها مع فيديو “رسالة من العالم الآخر”

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة حنان مطاوع في لقاء استثنائي من برنامج "معكم منى الشاذلي" يُعرض مساء اليوم الأربعاء على قناة ON.

وتتحدث خلاله عن أزمتها الأخيرة مع فيديو "رسالة من العالم الآخر" الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف حنان مطاوع موقفها الصريح من استخدام صورتها وصورة والدها الفنان الكبير كرم مطاوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي دون علمها أو موافقتها، وما حدث معها مؤخرًا عندما كانت صحبة ابنتها "أماليا".

وخلال اللقاء، تتحدث حنان عن كواليس فيلمها الأخير "هابي بيرث داي" الذي نالت عنه اشادات نقدية كبيرة، وتكشف أنها كانت ستعتذر عن الفيلم لو فكرت في تفاصيله مسبقًا بسبب فوبيا المياه والسمك، لكنها قررت خوض التجربة بدافع حبها للفكرة والمخرجة سارة جوهر.

حنان مطاوع تنتقد الذكاء الاصطناعي

وقد رفضت الفنانة حنان مطاوع، استغلال صورتها وصورة والدها دون إذن، ووصفت الأمر بـ"الانتهاك" و"سرقة الحقوق". وأعربت عن استيائها الشديد من فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تم فيه استخدام صورتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهارها في مشاهد مؤثرة مع والدها الراحل كرم مطاوع، وكأنهما يبعثان برسائل من العالم الآخر.

وقالت:"الفيديو مؤلم... أنا مش بحب أستدعي صور الوفاة أو الألم، ولما بشوف الصور دي، قلبي ممكن يتقبض ويتوجع."

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"صاحب المقطع اعتذر، وبشكره على حسن خلقه، وكان بالفعل حسن النية، لكن في نفس الوقت، لازم يكون فيه مبدأ يحكم الأمر."

وشددت على ضرورة سنّ قانون لحماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا، قائلة:"لازم نحمي نفسنا من الاستخدام السيء للتكنولوجيا. ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي في فيلم ضد معتقداتي أو ضد أفكاري وتوجهاتي، في مشاهد ما أقدرش أعملها أصلاً!"

وتابعت:"خلينا نحط قاعدة قانونية... إن الشخص الموجود في أي مقطع يتم إعلامه، دي أبسط حقوقي، إني أوافق أو أرفض استغلال شكلي أو صوتي أو صورتي. دي أبسط الحقوق."