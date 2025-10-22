مي القاضي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وخطفت مي القاضي ، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافته ببلوزة هاف ستومك نسقت معها بنطلون باللون الاسود ،كشفت عن جمالها ورشاقتها.



وكشفت الفنانة مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.