محمد عبد الرحمن توتا: مشاهد دور المرأة الأصعب فى "ماما وبابا".. خاص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن الصعوبات التى واجهها أثناء تصوير دوره فى فيلم “ماما وبابا” الذى شاركه البطولة فيه الفنانة ياسمين رئيس وتحديدا المشاهد التى قدم فيها دور امرأة.

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح خاص لصدى البلد : الدور قائم على تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة، هذا التبادل أكثر الصعوبات التى واجهتها فى الفيلم، لأن هذا تطلب من جانبي الدخول فى تفاصيل كثيرة تتعلق بالمرأة، وهو ما كان يمثل صعوبة بالنسبة لى، ولكن اكتشفت أمرًا هامًا وهو مدى المعاناة والتحديات التى تواجهها المرأة، وهذا جعلنى أيضا أتعاطف معهن وفهم عديد من التفاصيل المختلفة الخاصة بهن.

فيلم ماما وبابا

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وقد شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.