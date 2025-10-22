ختام مؤتمر "الكتاب المقدس" بإيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر

نظمت إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع دار الكتاب المقدس المؤتمر الأول لدراسة الكتاب المقدس، في بيت ماري لاند للمؤتمرات بمدينة الشروق والتابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

دراسة الكتاب المقدس

بجانب صلاة القداس الإلهي، ألقى نيافته محاضرتين تحت عنوان "الليتورچيا في الكتاب المقدس" و"كيفية فهم أمثال الكتاب المقدس".

كما شمل المؤتمر محاضرات عن: "كيف أقرأ الكتاب المقدس"، و"كيفية فهم نص الكتاب المقدس"، و"كيف نفهم نص الكتاب المقدس؟"، "التطبيق والحياة"، وورش عمل دارت حول موضوع المؤتمر، للتدريب على التأمل في النصوص المقدسة وفهمها بعمق، وربط الكلمة الإلهية بالحياة اليومية.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من أبناء الإيبارشية.