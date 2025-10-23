قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العرابي: استضافة مصر للمؤتمر العالمي للهيدروجين فى أفريقيا خطوة استراتيجية تتويج دورها الريادي في أوروبا

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
ولاء عبد الكريم

رحّب السفير محمد العربي، عضو مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو –أسيوية، باستضافة مصر للمؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين الأخضر في أفريقيا، والذي تنظمه منظمة الأعمال الألمانية الإفريقية – أفريكا فيرين- برعاية منظمة تضامن الشعوب الأفرو- أسيوية والاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري، بعد دورتين ناجحتين في برلين وهامبورغ، والذي يتزامن مع النتائج الناجحة للقمة المصرية الأوروبية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقبل ساعات من مشاركة الرئيس الألماني وحرمه في افتتاح المتحف المصر الكبير، مؤكدًا أن تزامن هذه الأحداث يُرسل رسالة حضارية واقتصادية قوية للعالم.

وقال السفير محمد العرابي، في بيان، إن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا المحفل الدولي المرموق، بمشاركة وفود وخبراء من أوروبا وأفريقا تتويج مستحق لدور مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة ومحور للتنمية المستدامة في القارة، موضحًا أن هذا المؤتمر لا يُنظر إليه على أنه مجرد لقاء اقتصادي أو تقني، بل هو خطوة استراتيجية عملاقة تُترجم الطموح المصري في قيادة ثورة الطاقة الخضراء، ويؤكد الثقة الدولية في قدرة مصر على تحويل الرؤى إلى واقع عملي على الأرض، خاصة بعد سجلها الحافل في إنجاز مشروعات البنية التحتية العملاقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يبلور رؤية مشتركة لتطوير مشروعات الهيدروجين في مصر وإفريقيا، وهذا هو جوهر التعاون المناخي والاقتصادي الذي نطمح إليه؛ فمصر تضع نفسها كالجسر التكنولوجي الذي يربط بين الخبرة الألمانية الأوروبية الهادفة لتأمين الطاقة والإمكانيات الإفريقية الهائلة من الطاقة الشمسية والرياح.

وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر ليس مجرد وقود بديل، بل هو ركيزة أساسية للتصنيع المستدام وتحقيق أمن الطاقة المصري، بما يدعم استراتيجيتنا الوطنية الطموحة، موضحًا أن هذه الاستضافة هي فرصة لا تُعوض لاستعراض الفرص الاستثمارية والشراكات التكنولوجية الواعدة التي تتيحها الدولة المصرية لتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق الطاقة العالمي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين الأخضر في أفريقيا تُنظمه منظمة الأعمال الألمانية الإفريقية (Afrika-Verein)، بقيادة كلاوديا فوس الرئيس التنفيذي، بشراكة استراتيجية مع شركة inp Egypt بقيادة المهندس علاء كمال، وبالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والسفارة الألمانية بالقاهرة، برعاية وإشراف الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي.

