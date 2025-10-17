قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة ٢ جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
محافظات

أخبار جنوب سيناء.. مبارك يلتقي وكلاء المدير التنفيذي لمشروع الهيدروجين الأخضر.. ومدير التعليم يؤكد ضرورة الالتزام بالقرائية

مبارك مع مدير مشروع الهيدروجين الأخضر
مبارك مع مدير مشروع الهيدروجين الأخضر
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال ٢٤ ساعة الماضية العديد الاحداث والفعاليات، أهمها لقاء محافظ جنوب سيناء مع المدير التنفيذي لمشروع الهيدروجين الأخضر.

وشدد عادل عتلم مدير تعليم جنوب سيناء ضرورة الالتزام ببرامج القرائية في المدارس. 

واليكم تفاصيل الموجز 

التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، رئيس الشركة العالمية المنفذة لمشروع "محطة إنتاج الطاقة الضخم و الهيدروجين الأخضر" والذي سيقام بمدينة الطور، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع الذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة، ويستهدف تحقيق نحو 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة بشكل مباشر وغير مباشر.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذي وخطة العمل المقترحة، و أكد المحافظ علي ضرورة الإسراع في البدء بالأعمال التنفيذية للمشروع، وتذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ الأولى، موجهًا بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بالمحافظة لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والبيئة.

كما أكد المحافظ أيضا على أهمية دمج المجتمع المحلي ضمن المشروع من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء جنوب سيناء، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من هذا المشروع العملاق، الذي يُعد نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد مبارك أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بأولوية خاصة لما تمثله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن إقامة محطة للطاقة والهيدروجين الأخضر في مدينة الطور تعكس ثقة المستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار الآمن والمستقر في مصر بفضل القيادة السياسية الرشيدة، مؤكدًا أن جنوب سيناء تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

​شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على مواصلة تفعيل برامج القرائية وضمان إتقان التلاميذ لمهارات القراءة والكتابة داخل الفصول الدراسية، مؤكداً أنه "غير مقبول أن يكون هناك طالب غير قادر على القراءة والكتابة"، مشيراً إلى أهمية ذلك استعداداً لمشاركات مصر في مسابقات دولية.

​جاء ذلك خلال زيارته لمدرستي طه حسين الابتدائية والإعدادية بطور سيناء، حيث تفقد الفصول الدراسية وحضر طابور الصباح. وأكد عتلم على ضرورة تطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب.

​في ختام جولته، نقل مدير المديرية توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي صدرت في اجتماع الفيديو كونفرانس، وشملت التأكيد على الانضباط والمظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة. وشدد على أن كل مدير مدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ هذه التوجيهات، مع التأكيد على تعليمات الوزير بعدم خروج الطلاب من المدارس قبل المواعيد الرسمية.

جنوب سيناء موجز اخباري الهيدروجين الأخضر

