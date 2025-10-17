مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سانغاي نجراري رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة، يوم الجمعة في نيودلهي.



أكد د. عبد العاطي على الاهتمام بتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي أعلنت عنها مصر في أغسطس ٢٠٢٤ بهدف تعزيز جهود تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا المجال.



كما استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لجعل مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا الى إطلاق مصر وبلجيكا ⁠المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد على هامش COP 27 والذي سيعمل كمنصة تجمع أصحاب المصالح لتيسير عملية إنتاج واستخدام الهيدروجين المُتجدد، بما يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.



كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون بين الشركة الهندية وهيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والمواقع المناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، متناولا مساعى الشركة لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته من الأمونيا الخضراء من الطاقة الشمسية والرياح في مصر.



كما تطرق الوزير عبد العاطي الي المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار، ومنها توافر موارد بشرية مؤهلة، وقاعدة صناعية صلبة، فضلاً عن تقديم مصر العديد من التسهيلات والحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبة للاستثمار بالمناطق الصناعية الحرة، خاصةً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي مُتميز.

