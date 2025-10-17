قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكولونيل مايكل راندريانيرينا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمدغشقر
تألق الثنائيات علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي .. صور
صدام ساخن بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

وزير الخارجية يلتقي رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة
وزير الخارجية يلتقي رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سانغاي نجراري رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة، يوم الجمعة في نيودلهي.


أكد د. عبد العاطي على الاهتمام بتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي أعلنت عنها مصر في أغسطس ٢٠٢٤ بهدف تعزيز جهود تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا المجال.  


كما استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لجعل مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا الى إطلاق مصر وبلجيكا ⁠المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد على هامش COP 27 والذي سيعمل كمنصة تجمع أصحاب المصالح لتيسير عملية إنتاج واستخدام الهيدروجين المُتجدد، بما يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.


كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون بين الشركة الهندية وهيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والمواقع المناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، متناولا مساعى الشركة لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته من الأمونيا الخضراء من الطاقة الشمسية والرياح في مصر.


كما تطرق الوزير عبد العاطي الي المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار، ومنها توافر موارد بشرية مؤهلة، وقاعدة صناعية صلبة، فضلاً عن تقديم مصر العديد من التسهيلات والحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبة للاستثمار بالمناطق الصناعية الحرة، خاصةً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي مُتميز.
 

وزير الخارجية والهجرة شركة OCIOR Energy سانغاي نجراري نيودلهي الهيدروجين الأخضر انبعاثات الكربون مصر وبلجيكا cop 27 الهيدروجين المُتجدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

المتسابق صالح محمد موسى تهامي مرشح الأوقاف المصرية على فوزه بالمركز الرابع في المسابقة الدولية لحفظ القرآن

وزير الأوقاف يهنئ المرشح الفائز بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن بأستانا

صلاة الفجر

كيف يلتزم المسلم بصلاة الفجر ولا ينام عنها؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد