الكولونيل مايكل راندريانيرينا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمدغشقر
تألق الثنائيات علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي .. صور
صدام ساخن بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بالهند | صور

علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بممثلي الجالية المصرية بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة ١٧ أكتوبر.


أوضح الوزير عبد العاطي حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، والتحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية للتيسير على المواطنين المصريين. 

كما تناول الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد المصري.

كما أكد عبد العاطي حرصه على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشيرا إلى ما توليه الدولة المصرية من أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج، وتيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

ونوه وزير الخارجية أيضا بالدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الوطنية لربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبادرات متعددة، منها تسهيل الحصول على وحدات سكنية وقطع أراض مخصصة للجاليات المصرية في الخارج، واستيراد سيارات، إضافة إلى رقمنة امتحانات أبناؤنا في الخارج لتسهيل وتسريع عملية التقدم وأداء الامتحانات بصورة إلكترونية.

كما حرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية المصرية في الهند، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين بشأن الخدمات القنصلية المقدَّمة، ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات، مثنيًا على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة نيودله الجالية المصرية وزارة الخارجية الجاليات المصرية بالخارج

