وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بالهند | صور

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بممثلي الجالية المصرية بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة ١٧ أكتوبر.



أوضح الوزير عبد العاطي حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، والتحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية للتيسير على المواطنين المصريين.

كما تناول الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد المصري.

كما أكد عبد العاطي حرصه على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشيرا إلى ما توليه الدولة المصرية من أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج، وتيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

ونوه وزير الخارجية أيضا بالدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الوطنية لربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبادرات متعددة، منها تسهيل الحصول على وحدات سكنية وقطع أراض مخصصة للجاليات المصرية في الخارج، واستيراد سيارات، إضافة إلى رقمنة امتحانات أبناؤنا في الخارج لتسهيل وتسريع عملية التقدم وأداء الامتحانات بصورة إلكترونية.

كما حرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية المصرية في الهند، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين بشأن الخدمات القنصلية المقدَّمة، ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات، مثنيًا على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.