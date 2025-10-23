أسعار النحاس تواصل الارتفاع وسط نقص الإمدادات وتفاؤل الأسواق

ارتفع سعر النحاس فوق 10800 دولار للطن بعد أن أشارت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الأمريكية إلى نظرة تفاؤلية على المدى القريب بين المتداولين.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس - حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال بوست" - فإن معظم المشاركين في الصناعة الذين تحدثوا معهم خلال أسبوع بورصة لندن للمعادن السنوي، يتوقعون استمرار الأسعار في اختبار أعلى مستوياتها التاريخية خلال الأشهر المقبلة، مع تخطيط بعض المستثمرين لزيادة مراكزهم في حال تجاوز السعر 10900 دولار للطن.

وأضاف المحللون إنه على المدى القريب، ستكون الفجوة الإيجابية بين أسعار النحاس في بورصتي كومكس ولندن لها تأثير كبير في تشديد السوق الفعلية خارج الولايات المتحدة، مما يشكل خطرًا صعوديًا مؤقتًا على توقعاتنا لسعر النحاس في بورصة لندن ضمن نطاق 10000 إلى 11000 دولار للطن.

وقد خلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة كبيرة للمضاربة في الأسعار، بعد أن اقترح فرض رسوم جمركية على واردات النحاس، لكنه في النهاية طبقها فقط على المنتجات المصنعة التي تحتوي على النحاس، وليس على النحاس الخام المتداول في البورصات.

ونتيجة لذلك، ما زالت العقود الآجلة في بورصة كومكس الأمريكية تُتداول بسعر أعلى من الأسعار في بورصة لندن للمعادن، التي تُعد المعيار العالمي، وهو ما جعل كميات كبيرة من المعدن تتجه نحو السوق الأمريكية.

