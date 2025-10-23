قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة :ضبط أكثر من 50 طن أعلاف مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالغربية

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تنفيذ حملة  ناجحة أسفرت عن ضبط كمية ضخمة من الأعلاف المخالفة بمحافظة الغربية.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ"الضرب بيد من حديد" على المتلاعبين بمقدرات الشعب والثروة الحيوانية والداجنة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

واضاف سليمان، أنه وفقا لجهود لجان الرقابة والتفتيش المفاجئ المشكلة من وزارة الزراعة وكافة الجهات الرقابية ذات الصلة، تم تقنين الإجراءات ومداهمة مصنعين لإنتاج مخاليط الأعلاف يعملان بدون تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى مخزن أعلاف غير مرخص بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن تلك الحملة قد أسفرت عن ضبط كمية تتجاوز 50 طناً من الأعلاف المتنوعة (للدواجن والمواشي).

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه قد تبين أن المصنعين ينتجان ويصنعان أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما انها بدون تسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، لافتا إلى أن من بين المضبوطات  عشرة أطنان من الأعلاف منتهية الصلاحية ومعدة للبيع، حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقاد الحملات العميد أحمد لبيب، مدير إدارة الثروة الزراعية والحيوانية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والعميد أحمد عمران من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمهندس محمد عزت عجور، مدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة الغربية، كما ضم فريق العمل النقيب نهاد عتلم من قسم شرطة البيئة والمسطحات بكفر الزيات، والمهندس مصيلحي رمضان مصيلحي، مدير إدارة الأعلاف والتغذية بمحافظة الغربية، ومهندسي الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة الغربية والقوة النظامية والسرية المرافقة.

وأكد سليمان مواصلة وزارة الزراعة جهودها، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات الزراعة المختصة في منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها غير المطابقة للمواصفات القياسية، حمايةً للمربين والمنتجين والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.
ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة ضرورة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك من وزارة الزراعة، كذلك تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة رسمياً في الوزارة.
للتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والاستفسار، يرجى الاتصال على الأرقام: (0220541463 / 0220541464).

الزراعة أعلاف أعلاف مغشوشة الغربية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
درة
مريم الخشت
عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

