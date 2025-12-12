تقارير: رسائل غاضبة من نجوم ريال مدريد بعد السقوط أمام مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عدداً من نجوم ريال مدريد وجّهوا رسائل مباشرة لإدارة النادي عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة شهدت تألق المصري عمر مرموش مع السيتي.

لاعبو الريال: الخطأ ليس على تشابي ألونسو

وذكرت شبكة كادينا سير أن اللاعبين أبدوا دعمهم الكامل للمدرب تشابي ألونسو، مؤكدين أن المسؤولية تقع عليهم داخل الملعب وليس على المدير الفني.

وأوضح اللاعبون في رسالة مكتوبة أن:

أفكار ألونسو تحتاج وقتاً للتطبيق

تغيير المدرب الآن يعني بدء المشروع من الصفر

الأداء أمام السيتي كان أفضل من مباريات سابقة

الفريق أظهر تحسناً في الضغط العالي والسيطرة على الكرة

وأكد اللاعبون أن ألونسو ما زال يحظى بثقة غرفة الملابس، مشيدين بصراحته ووضوحه منذ توليه المهمة، مطالبين الإدارة والجماهير بـ"الصبر"، مع تحميل أنفسهم مسؤولية النتائج الأخيرة.

ثلاث مباريات حاسمة في مصير ألونسو

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فقد كان من المتوقع أن تُحسم مستقبل تشابي ألونسو خلال رحلة الفريق إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، إلا أن إدارة النادي قررت تقديم موعد الحسم ليكون بناء على نتائج المباريات الثلاث المقبلة أمام:

ألافيس – الدوري الإسباني

إشبيلية – الدوري الإسباني

تالافيرا – كأس ملك إسبانيا

وترى الصحيفة أن الأداء أمام مانشستر سيتي قدّم إشارات إيجابية، لكنه يبقى غير كافٍ، إذ ما زالت النتائج هي المعيار الأساسي داخل النادي الملكي.

غضب جماهيري وخسارة للصدارة

وأوضحت التقارير أن جماهير ريال مدريد أبدت غضباً واسعاً داخل مدرجات البرنابيو عقب الهزيمة، خاصة بعد تراجع الفريق في جدول الليجا وفقدان الصدارة لصالح برشلونة حامل اللقب بعد مرور 15 جولة.