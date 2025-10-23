وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان قاعة تخاطب وملعب أكريليك بمركز شباب الجناين

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، اليوم، قاعة التخاطب وملعب الأكريليك الجديد بمركز شباب الجناين، وذلك ضمن جولة الوزير بمحافظة السويس لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية المطورة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأطفال والشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام برعاية النشء وتنمية مهاراتهم وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح قاعة التخاطب بمركز شباب الجناين يمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس توجه الوزارة نحو دمجهم وتمكينهم عبر برامج تأهيلية متخصصة داخل مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل المراكز إلى منارات مجتمعية شاملة تقدم أنشطة متنوعة لجميع الفئات.

كما أوضح الوزير أن تطوير ملعب الأكريليك يأتي ضمن خطة رفع كفاءة المنشآت الرياضية بالمحافظات، بهدف توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفزة لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.

من جانبه، أشاد محافظ السويس بالتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المشروعات التنموية داخل المحافظة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المنشآت الجديدة يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب، وحرصها على تحقيق التنمية المتكاملة في جميع القطاعات.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن الجولة الميدانية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة السويس، والتي تشمل تفقد عدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجارية.