بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
ديني

ضوابط الصلاة بالشورت في المنزل .. الإفتاء تكشف عنها

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الرجل بالشورت إذا كان أسفل من الركبة صحيحة ما دام لم يظهر شيء من عورته أثناء الركوع أو السجود، مؤكدًا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.

وأضاف في البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحة "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بشورت فوق الركبة؟"، أن الصلاة لا تصح إذا كانت الركبة ظاهرة، لأن ذلك يؤدي إلى كشف العورة في بعض حركات الصلاة. 

وبيّن أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» (الأعراف/31).

وبشأن الصلاة في بنطلون به ثقب صغير فوق الركبة، أوضح شلبي أن ذلك غير جائز إذا أدى إلى ظهور جزء من العورة، لافتًا إلى أن الواجب على المصلي ستر ما بين السرة والركبة بإجماع المذاهب الأربعة.

وأشار إلى أنه لا مانع للرجل من الصلاة بالفانلة الداخلية "الحمالات" أو الملابس الخفيفة، طالما تستر ما بين السرة والركبة، موضحًا أن كشف الكتف أو الذراع أو ما تحت الركبة لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن ستر الجسد كله أولى وأفضل.

وفيما يتعلق بالنساء، أكد أن جسد المرأة كله عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مشيرًا إلى أنه يجوز لها الصلاة مكشوفة الوجه واليدين والقدمين.

واستشهد شلبي بحديث رسول الله : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، موضحًا أن جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن النهي للتنزيه لا للتحريم، فتصح الصلاة إذا ستر المصلي عورته حتى لو لم يغط كتفيه، مع الكراهة. بينما ذهب الإمام أحمد وبعض السلف إلى عدم صحة الصلاة إذا كان قادرًا على ستر عاتقه ولم يفعل.

واتفقت المذاهب الأربعة على أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، مستندين إلى عدة أحاديث منها ما روي عن المسور بن مخرمة أن النبي  قال: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة»، وحديث جابر رضي الله عنه: «فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به»، بما يدل على وجوب ستر هذه المنطقة.

الصلاة ستر العورة الشورت دار الإفتاء الفقهاء

