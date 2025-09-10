قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
هل يجوز قصر الصلاة في البيت قبل السفر؟ .. عطية لاشين يوضح

عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن من شروط صحة قصر الصلاة في السفر ألا يبدأ المسلم القصر وهو ما زال داخل بيته أو في محيط محل إقامته، وإنما يشترط أن يغادر بلدته ويبتعد عن عامر قريته قبل أن يشرع في القصر.

الفتوى جاءت ردًا على سؤال ورده من أحد الأشخاص قال فيه إنه كان يستعد للسفر من القاهرة إلى الإسكندرية، ودخل وقت صلاة الظهر أثناء تجهيز الأمتعة، فصلاها ركعتين في بيته باعتباره على سفر، لكنه سمع من يقول إن صلاته باطلة، فتأكد من الأمر.

لاشين أوضح أن قصر الصلاة رخصة مشروعة للمسافر للتخفيف عنه، ويجوز فيها أداء الصلاة الرباعية ركعتين فقط، كما يُسمح بالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء تقديمًا أو تأخيرًا. لكنه شدد على أن هذه الرخصة لا تُطبق إلا إذا تحققت شروط السفر ومنها:

  • أن تبلغ المسافة نحو 76 كيلومترًا فأكثر.
  • أن تكون الإقامة أربعة أيام فأقل على الراجح.
  • ألا يصلي خلف إمام مقيم، فإذا صلى خلفه وجب عليه الإتمام.

وأشار لاشين عبر صفحته الرسمية إلى أن جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد، يرون أن القصر لا يبدأ إلا بعد الخروج من حدود العمران، مستشهدًا بقول ابن قدامة: "ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره".

كما استدل بالآية الكريمة: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، موضحًا أن القصر معلق على فعل السفر لا على مجرد النية.

 واستشهد كذلك بأحاديث صحيحة منها ما رواه أنس: "صليت مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين".

وبناءً على ذلك، أكد أن من صلى مقصرًا في بيته قبل مغادرة بلدته فصلاته غير صحيحة، ويجب عليه أن يعيدها تامة، لافتًا إلى أن الفقهاء أجمعوا على هذا الحكم، وأنه لا يُعتبر مسافرًا إلا بعد مفارقة حدود مكان إقامته.

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

