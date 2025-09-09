قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات
مونلي صديق سوزي الأردنية: قريب هقول خبر يفرحكوا
حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا
نجم الكرة المغربية السابق: داري سيرحل عن الأهلي بسبب الإصابات
أرخص سيارة تقدمها نيسان في السوق السعودي.. بالأسعار
مسيرة تستهدف أكبر سفينة في أسطول كسر حصار غزة قبالة سواحل تونس
غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟
تهديد للسلام.. "هآرتس" الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التصعيد مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حقوق الأخوة في المال.. عطية لاشين يجيب

حقوق الإخوة
حقوق الإخوة
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يقول فيه السائل: "ما حقوق الأخوة في الله في المال؟"

وأجاب لاشين قائلا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة قوله: «حقوق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومنها: إذا مرض فعده، وإذا استقرضك فأقرضه».

وأكد أن الأخوة في الله والحب لله من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهي نوع من أنواع القرابة، مستشهداً بقول الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة»، وقوله سبحانه: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض».

 وأوضح أن هذه الأخوة الإيمانية التي تربط بين أهل الإيمان لها حقوق متعددة.

وبخصوص واقعة السؤال أوضح لاشين أن من حقوق المؤمن في مال أخيه المؤمن ما يلي:

أولاً: إنظاره إلى ميسرة إن كان مدينًا معسرًا، لقوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة». وإن طالت عسرته كان من حقه على أخيه الدائن التجاوز والعفو وإسقاط الدين، لقوله تعالى: «وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون».

ثانياً: المواساة، ومعناها أن يعين المسلم أخاه إذا كان في حاجة ضرورية لما تستقيم به حياته، وكان لدى صاحب المال فائض بعد قضاء حاجاته. قال صلى الله عليه وسلم: «من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال عنده، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده». دون أن يضطره إلى السؤال ابتداءً.

ثالثاً: أن يجعل المسلم ماله شركة بينه وبين أخيه. قال الحسن البصري: "كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه المؤمن".

 كما جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: "إني أريد أن تكون بيني وبينك أخوة في الله". فقال أبو هريرة: "أتدري ما حق الإخاء؟".

 قال: عرفني. قال: "ألا تكون أحق بدرهمك ودينارك مني". فقال الرجل: "لم أبلغ هذه المنزلة بعد". قال أبو هريرة: "فاذهب عني".

رابعاً: وهي أعلى مراتب الحقوق، الإيثار، أن يؤثر المسلم أخاه على نفسه ولو كان محتاجًا. 

قال تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»

وذكر لاشين قصة ابن عمر رضي الله عنهما حين أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: "أخي فلان أحوج مني إليه"، فبعثه إليه، فبعثه ذلك الرجل إلى آخر، وهكذا حتى دار بين سبعة أشخاص وعاد إلى الأول.

واختتم د. عطية لاشين فتواه قائلاً: "والله لو أن هذه الصفات وجدت بيننا في الواقع، لما وجد محتاج ولا صاحب حاجة، ولما تجرأت إسرائيل علينا بهذا التبجح، لأننا كنا سنكون أولى بأموال بعضنا من غيرنا".

عطية لاشين حقوق الأخوة الفقه الإسلامي المواساة الإيثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

ترشيحاتنا

احتفالية المولد النبوي

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة ورئيس القطاع يشهدون احتفالية مدن البعوث بذكرى المولد النبوي

الحجاب

ما حكم من ترتدي الحجاب ثم تخلعه بعد فترة؟.. أمين الإفتاء يجيب

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.. صور

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد