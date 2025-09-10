قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
حكم قراءة القرآن أثناء الاستلقاء على السرير.. أمين الفتوى يوضح

كشف الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لقراءة القرآن الكريم أثناء النوم على السرير أو في حال عدم الجلوس بالشكل المتعارف عليه، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين.

 وأكد اليداك أن قراءة القرآن في هذه الحالات جائزة شرعًا ولا تتعارض مع آداب التلاوة، موضحًا أن الأمر لا يترتب عليه منع أو حرمة.

وخلال حديثه مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس الفضائية، استشهد اليداك بقول الله تعالى: “الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم”، مشيرًا إلى أن هذه الآية الكريمة تدل بوضوح على جواز ذكر الله وقراءة القرآن في جميع الأحوال، سواء كان الإنسان قائمًا أو جالسًا أو مضطجعًا على جنبه.

وأوضح أمين الفتوى أن الأصل في قراءة القرآن الكريم أن يلتزم المسلم بآداب التلاوة، ومن أبرزها أن يكون على طهارة كاملة، وأن يستقبل القبلة، وأن يقرأ وهو جالس بوقار وخشوع، معتبرًا أن هذه الآداب من كمال التلاوة وحسنها. 

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فقدان بعض هذه الآداب لا يجعل القراءة محرمة ولا يترتب عليه منع من التلاوة، فهي تظل جائزة في كل حال، لأن المقصد الأسمى هو دوام الصلة بكتاب الله تعالى.

كما نبه اليداك إلى أهمية الطهارة عند مس المصحف، التزامًا بما ذكره جمهور الفقهاء من وجوب الوضوء قبل لمسه، لافتًا إلى أن هناك حالات استثنائية أجاز فيها العلماء مس المصحف بدون وضوء، مثل حالة التعليم أو الحفظ أو أداء الامتحانات، وذلك مراعاة للضرورة وتيسيرًا على الناس.

واختتم أمين الفتوى تصريحاته بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو رحمة وهداية للمؤمنين، وأن الغاية الكبرى من التلاوة هي اغتنام الأوقات في ذكر الله وقراءة كتابه دون تكلف أو مشقة، فكلما زادت الصلة بالقرآن الكريم زاد الخير والبركة في حياة المسلم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

