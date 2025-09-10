حكم قراءة القرآن أثناء الاستلقاء على السرير.. أمين الفتوى يوضح

كشف الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لقراءة القرآن الكريم أثناء النوم على السرير أو في حال عدم الجلوس بالشكل المتعارف عليه، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين.

وأكد اليداك أن قراءة القرآن في هذه الحالات جائزة شرعًا ولا تتعارض مع آداب التلاوة، موضحًا أن الأمر لا يترتب عليه منع أو حرمة.

وخلال حديثه مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس الفضائية، استشهد اليداك بقول الله تعالى: “الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم”، مشيرًا إلى أن هذه الآية الكريمة تدل بوضوح على جواز ذكر الله وقراءة القرآن في جميع الأحوال، سواء كان الإنسان قائمًا أو جالسًا أو مضطجعًا على جنبه.

وأوضح أمين الفتوى أن الأصل في قراءة القرآن الكريم أن يلتزم المسلم بآداب التلاوة، ومن أبرزها أن يكون على طهارة كاملة، وأن يستقبل القبلة، وأن يقرأ وهو جالس بوقار وخشوع، معتبرًا أن هذه الآداب من كمال التلاوة وحسنها.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فقدان بعض هذه الآداب لا يجعل القراءة محرمة ولا يترتب عليه منع من التلاوة، فهي تظل جائزة في كل حال، لأن المقصد الأسمى هو دوام الصلة بكتاب الله تعالى.

كما نبه اليداك إلى أهمية الطهارة عند مس المصحف، التزامًا بما ذكره جمهور الفقهاء من وجوب الوضوء قبل لمسه، لافتًا إلى أن هناك حالات استثنائية أجاز فيها العلماء مس المصحف بدون وضوء، مثل حالة التعليم أو الحفظ أو أداء الامتحانات، وذلك مراعاة للضرورة وتيسيرًا على الناس.

واختتم أمين الفتوى تصريحاته بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو رحمة وهداية للمؤمنين، وأن الغاية الكبرى من التلاوة هي اغتنام الأوقات في ذكر الله وقراءة كتابه دون تكلف أو مشقة، فكلما زادت الصلة بالقرآن الكريم زاد الخير والبركة في حياة المسلم.