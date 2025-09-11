أبرز مظاهر احتفال مؤسسة مودة ووزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف مع الأطفال

احتفلت مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير" تحت رعاية فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمولد النبوي الشريف بمركز شباب الإمامين والتونسي بمصر القديمة.

وشملت الاحتفالية فقرات متنوعة للأطفال والكبار، حيث بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها إنشاد ديني، ثم ندوة تثقيفية للأطفال عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدمها الدكتور أحمد البصيلي. واختتمت الفعالية بمسرحية "حلم يوسف" إحياءً لمسرح العرائس وقيمه من جديد، حيث حملت المسرحية رسالة مهمة تؤكد ضرورة التحلي بمبادئ وقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا.

وقد استمتع عشرات الأطفال وتفاعلوا مع رسائل الفعالية، وذلك إيماناً من وزارة الأوقاف المصرية بأن تكون دائماً الداعم الأصيل لكل ما ينهض بالطفل سلوكيًا ودينيًا في مختلف محافظات الجمهورية.