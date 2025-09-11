قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أبرز مظاهر احتفال مؤسسة مودة ووزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف مع الأطفال

مسرح عرائس، وابتهالات دينية".. أبرز مظاهر احتفال مؤسسة مودة ووزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف مع الأطفال
مسرح عرائس، وابتهالات دينية".. أبرز مظاهر احتفال مؤسسة مودة ووزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف مع الأطفال
شيماء جمال

احتفلت مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير" تحت رعاية فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمولد النبوي الشريف بمركز شباب الإمامين والتونسي بمصر القديمة.

وشملت الاحتفالية فقرات متنوعة للأطفال والكبار، حيث بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها إنشاد ديني، ثم ندوة تثقيفية للأطفال عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدمها الدكتور أحمد البصيلي. واختتمت الفعالية بمسرحية "حلم يوسف" إحياءً لمسرح العرائس وقيمه من جديد، حيث حملت المسرحية رسالة مهمة تؤكد ضرورة التحلي بمبادئ وقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا.

وقد استمتع عشرات الأطفال وتفاعلوا مع رسائل الفعالية، وذلك إيماناً من وزارة الأوقاف المصرية بأن تكون دائماً الداعم الأصيل لكل ما ينهض بالطفل سلوكيًا ودينيًا في مختلف محافظات الجمهورية.

مؤسسة مودة وزارة الأوقاف القرآن الكريم مسرح عرائس المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

8 بوابات حديدية و3 نوافذ.. القبض على المتهمين بسرقة أبواب المدافن بالمنيا

8 بوابات حديدية و3 نوافذ.. القبض على المتهمين بسرقة أبواب المدافن بالمنيا

محافظ كفر الشيخ

ضبط 36 توكتوك و6 دراجات نارية مخالفة في حملة مرورية بكفر الشيخ

77 كيلو حشيش.. ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بـ 53 مليون جنيه

77 كيلو حشيش.. ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بـ 53 مليون جنيه

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد