محافظات

محافظ أسيوط: ضبط سلع فاسدة وتحرير 291 محضرًا خلال حملات تموينية

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتحرير 291 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية شُنت بالمراكز والأحياء في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الجهود الرامية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التجارية حمايةً لحقوق المواطنين وصونًا لصحتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ضبط سلع منتهية الصلاحية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، نظمت حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارات التموينية والوحدات المحلية شملت المخابز البلدية والسياحية، الأسواق، المحلات التجارية، المخازن، مستودعات البوتاجاز، محطات الوقود، بدالي التموين، ومشروع جمعيتي، بهدف التأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات التموينية وضمان توفير سلع آمنة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 34 كيلو لحوم وفراخ وكبدة ومصنعات لحوم، و50 كيلو جرام مخللات فاسدة، بالإضافة إلى حلويات مجهولة المصدر ودهانات منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 40 كيلو سكر و20 كيلو أرز بدون فواتير، و3 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب 150 لتر سولار معبأة داخل جراكن بدون وجه حق.

كما تمكنت الحملات من ضبط تاجر تمويني تلاعب في صرف مقررات تموينية شملت (547 كيلو سكر، و499 زجاجة زيت، و275 علبة جبنة، و220 كيس مكرونة)، فضلاً عن ضبط أسطوانتي بوتاجاز صغيرتي الحجم مستخدمتين في غير الغرض المخصص لهما. وتم كذلك تحرير محاضر متنوعة، منها: 8 محاضر بيع سجائر بأسعار زائدة، 16 محضر غلق تجار تموينيين، 9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، 3 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و23 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمطاعم والمقاهي.

وفيما يخص المخابز البلدية، أشار المحافظ إلى تحرير 211 محضرًا شملت مخالفات نقص وزن ومواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، إضافة إلى عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بجميع المراكز والأحياء لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أن صحة المواطنين وأمنهم الغذائي أولوية قصوى.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر أرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

السلع الغذائية السلع الغذائية منتهية الصلاحية حملات تموينية أسيوط أخبار أسيوط المخابز البلدية

