الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 1000 كرتونة «لوليتا» وأسماك ماكريل مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود مديرية التموين في تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية بمختلف المراكز والمدن، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية المتنوعة، تنفيذًا لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي إطار التنسيق بين المديرية والوحدات المحلية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، لنتائج الحملات التي تم تنفيذها اليوم، والتي أسفرت عن: ضبط في مركز ببا 1000 كرتونة "لوليتا" مجهولة المصدر بإجمالي 60 ألف قطعة، وضبط 100 كجم أسماك ماكريل مجهولة المصدر داخل ثلاجة، وضبط 348 زجاجة زيت منتهية الصلاحية، بجانب تحرير 7 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 جنح لعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن 20 جنحة ضد بدالين تموينيين لعدم تجديد الشهادات الصحية.

وفي مركز ناصر، تم تحرير 22 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود قائمة أسعار، بجانب 12 جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار، أو لعدم حمل شهادات صحية، وعدم توافر ماكينة صرف لدى أحد البدالين التموينيين.

بينما في مركز بني سويف، تم تحرير 15 جنحة بينها عرض كيماوي محظور للبيع بقصد الاتجار في السوق السوداء، وضبط طن نخالة خشنة بدون فواتير، والتصرف في 120 زجاجة زيت تمويني مدعم، بالإضافة إلى جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل تجاري، وغلق مستودع بوتاجاز في مواعيد العمل الرسمية، و8 جنح لعدم وجود شهادات صحية، بجانب تنفيذ قرار النيابة بإعدام مضبوطات منتهية الصلاحية بالمدفن الصحي شرق النيل.

وفي مراكز الواسطى وإهناسيا والبندر، تم تحرير 28 تقريرًا ضد المخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الإعلان عن الأسعار.

