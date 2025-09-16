وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، واحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات.

تفعيل قنوات التواصل السياسي

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.