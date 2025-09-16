قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، عقد اليوم  الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 وجاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، واحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات.

تفعيل قنوات التواصل السياسي 

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي  النواب.

وزير التموين مجلس النواب التموين مجلس الشيوخ

