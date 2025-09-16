قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مصر وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات في منظومة تتبع السلع الأساسية والرقابة الرقمية

محمد صبيح

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة،  منصوربك كيليتشيف – سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه فضل الدين سامارتدينوف – مستشار السفير، وذلك بحضور الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال اللقاء، رحب وزير التموين بالسفير والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان، وما توليه القيادة السياسية في البلدين من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير التجارة الداخلية ورفع كفاءتها بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتوزيع، إلى جانب التعرف على تجربة أوزبكستان في منظومة تتبع السلع الأساسية وآلياتها الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة وضمان وصول السلع إلى المواطنين بانتظام.

من جانبه، أعرب السفير الأوزبكستاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في البنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التجارة الداخلية والتوزيع، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وتبادل الخبرات وتيسير الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير التموين استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأوزبكستانية وتبادل الخبرات في مجال التجارة الداخلية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مسيرة التعاون المثمر بين الشعبين الصديقين.

الإمداد التوزيع التبادل التجاري رجال الأعمال

