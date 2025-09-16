التابعى: قطاع العقارات يجذب استثمارات جديدة مع توسع المشروعات بالعاصمة الإدارية

أكد المهندس مهاب التابعي المطور العقارى وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة كبيرة على جذب الاستثمارات في ظل حجم الطلب المتزايد على السكن والتوسع في إنشاء المدن الجديدة

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت نموذجًا واضحًا على قدرة الدولة في خلق بيئة استثمارية متكاملة.

واستعراض خلال جولة إعلامية بالعاصمة الإدارية داخل المشروع السكني "ذا لوفت" مراحل التنفيذ في مشاريع العاصمة الإدارية مثل "ذا لوفت" بالعاصمة الإدارية الذي يقام على مساحة 22.5 فدانًا ويضم نحو 900 وحدة متنوعة. كما تم تسليط الضوء على مشروعات أخرى مثل "The Loft Plaza" الذي يجمع أنشطة تجارية وإدارية وطبية، ومشروع "Noir" الإداري بالقاهرة الجديدة، إلى جانب مشروع "Solay" الذي يضم فيلات مستقلة وتوين هاوس وشقق سكنية بامتداد الجولدن سكوير.

وأوضح التابعي أن الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية تقوم على تطوير مجتمعات متكاملة تحقق التوازن بين جودة الحياة والعائد الاستثماري، مع التركيز على معايير الاستدامة والابتكار في التصميم والتخطيط العمراني، وتقديم حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء.

ويرى التابعى أن العقار المصري يظل أحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في المنطقة، مدفوعًا بالطلب المحلي الكبير واستقرار التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري.

ولفت إلى أنه يسهم تصدير العقار في جذب عملة أجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتطوير العقاري في الشرق الأوسط وأفريقيا.