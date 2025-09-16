قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التابعى: قطاع العقارات يجذب استثمارات جديدة مع توسع المشروعات بالعاصمة الإدارية

التابعى
التابعى
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس مهاب التابعي المطور العقارى وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة كبيرة على جذب الاستثمارات في ظل حجم الطلب المتزايد على السكن والتوسع في إنشاء المدن الجديدة

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت نموذجًا واضحًا على قدرة الدولة في خلق بيئة استثمارية متكاملة. 

واستعراض خلال جولة إعلامية بالعاصمة الإدارية  داخل المشروع السكني "ذا لوفت"  مراحل التنفيذ في مشاريع العاصمة الإدارية مثل  "ذا لوفت" بالعاصمة الإدارية الذي يقام على مساحة 22.5 فدانًا ويضم نحو 900 وحدة متنوعة. كما تم تسليط الضوء على مشروعات أخرى مثل "The Loft Plaza" الذي يجمع أنشطة تجارية وإدارية وطبية، ومشروع "Noir" الإداري بالقاهرة الجديدة، إلى جانب مشروع "Solay" الذي يضم فيلات مستقلة وتوين هاوس وشقق سكنية بامتداد الجولدن سكوير.

وأوضح التابعي أن الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية تقوم على تطوير مجتمعات متكاملة تحقق التوازن بين جودة الحياة والعائد الاستثماري، مع التركيز على معايير الاستدامة والابتكار في التصميم والتخطيط العمراني، وتقديم حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء.

ويرى التابعى أن العقار المصري يظل أحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في المنطقة، مدفوعًا بالطلب المحلي الكبير واستقرار التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري.

ولفت إلى أنه يسهم تصدير العقار في جذب عملة أجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتطوير العقاري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

العقارات القطاع العقارى السوق العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بشير جبر: الاحتلال يدفع سكان غزة نحو النزوح الجماعي وسط تصعيد عسكري عنيف

أرشيفية

الأهلي يعلن عن المدير الفني الجديد .. عرض بـ3 ملايين دولار لحسم الصفقة

وزير الخارجية الأمريكي

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي للدوحة وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد