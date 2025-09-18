أنور الكموني لاعب التنس المصري يتألق في الجراند بول دي مونت كارلو

شارك بطل التنس المصري ومؤسس حملة مانحي الأمل العالمية أنور الكمونى في فعاليات الجراند بول دي مونت كارلو بمدينة ياش – رومانيا، الحدث العالمي الراقي الذي أقيم هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وبحضور شخصيات مرموقة من إمارة موناكو والعالم.

وخلال الحفل، كرّم الكموني الأوركسترا العسكرية الرومانية بقيادة المايسترو جيل نيغري، كما قدّم جائزة "السلام والانسجام" إلى جانب العقيد سولير، بالإضافة إلى منح تكريم خاص تحت اسم "مانحي الأمل – Hope Giver" الذي يرمز إلى نشر رسالة الأمل والسلام بين الشعوب.

وخصّ الكموني بالشكر السوبرانو العالمية ديليا غراس نوبل، رئيسة الجراند بول دي مونت كارلو، تقديراً لرؤيتها ودورها الكبير في نقل هذا الحدث العالمي إلى رومانيا، مؤكداً أن قيادتها وأناقتها جعلت من الليلة تحفة فنية وإنسانية استثنائية.

كما أعرب الكموني عن اعتزازه قائلاً: “إنها لحظة تاريخية تثبت أن الفن والثقافة والأمل قادرون على توحيد الأمم وإشعال نور الإنسانية فوق كل الحدود.”

الجدير بالذكر أن الحفل شهد حضوراً واسعاً لشخصيات عالمية من إمارة موناكو وكبار الضيوف من مختلف أنحاء العالم، مما رسّخ مكانة الجراند بول كواحد من أهم الأحداث الثقافية والإنسانية على الساحة الدولية.