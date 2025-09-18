50 مخالفة تموينية.. حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، جراء الحملات التي شنتها المديرية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير50 محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 20 محضراً لمخالفات داخل المخابز، تنوعت ما بين: نقص وزن الرغيف، عدم وجود قائمة تشغيل، عدم وجود سجل زيارات، عدم وجود قائمة تشغيل، بالإضافة إلى محضر تصرف في 16 شيكارة دقيق مدعم.

علاوة علي ذلك، أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن ضبط 30 مخالفة، جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن أسعار،عدم وجود شهادات صحية، إلي جانب إدارة منشأة بدون ترخيص، فضلاً عن ضبط 77 طن بن بدون فواير وعليه تم التحفظ عليها.

وتم ضبط مخالفتين متعلقتين بالرقابة علي المواد البترولية ، متضمنة عدم إعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، إلي جانب مخالفة تجميع واستيلاء علي 8900 لتر سولار تم التحفظ عليها.