الغرفة التجارية بدمياط تطلق "سوق اليوم الواحد الحضاري"

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد ، عن إطلاق اسم جديد ومفهوم متطور لسوق "الجمعة" الشهير ليصبح "سوق اليوم الواحد الحضاري".

يأتي هذا الإعلان تتويجًا لجهود مكثفة لتطوير السوق الكائن بطريق المحور بدمياط بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والباعة على حد سواء وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة.

​تضمن مشروع التطوير الشامل لسوق اليوم الواحد الحضاري تحويل جذري لطريقة العرض التقليدية حيث تم استبدال "الفرش" العشوائي في الشارع بتركيب خيم حديثة ومنظمة توفر بيئة تسوق أكثر راحة وتنظيمًا للباعة والمشترين. يهدف هذا التحديث إلى ​تحسين المظهر العام، والقضاء على العشوائية وتوفير سوق منظم يعكس الوجه الحضاري لمدينة دمياط، و​توفير بيئة عمل أفضل للباعة: حماية البضائع من العوامل الجوية وتوفير مساحات عرض أكثر استدامة وتنظيمًا، وكذلك راحة المتسوقين و توفير تجربة تسوق مريحة ومنظمة بعيدًا عن الازدحام والفوضى مع مسارات واضحة وسهولة في الوصول إلى المنتجات.

كما أن الهدف، ​تعزيز السلامة والنظافة: تسهيل عمليات النظافة والصيانة، وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

ومن جانبة صرح محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، قائلًا: "إن إطلاق 'سوق اليوم الواحد الحضاري' يمثل نقلة نوعية في تجربة التسوق بدمياط. لقد عملنا جاهدين بالتعاون مع محافظة دمياط على تحويل هذا السوق إلى نموذج يحتذى به في التنظيم والتطور بما يخدم مصلحة الباعة ويوفر تجربة تسوق ممتعة ومريحة لأهل دمياط وزوارها."

​ويعكس هذا المشروع التزام محافظة دمياط والغرفة التجارية بالارتقاء بالخدمات العامة وتوفير بنية تحتية عصرية تدعم الأنشطة التجارية وتعزز جودة الحياة للمواطنين.

ومن المتوقع أن يساهم "سوق اليوم الواحد الحضاري" في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة مع الحفاظ على روح الأصالة التي تميز أسواق دمياط.