الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة "راجع مدرستي" ضمن أنشطة حياة كريمة بدمياط

نائب محافظ
نائب محافظ
زينب الزغبي

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط فعاليات مبادرة "راجع مدرستي"بالإنابة عن  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الشركاء المجتمعيين، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للطلاب الأكثر احتياجًا من خلال توزيع شنط مدرسية وأدوات تعليمية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

​حضر الاحتفالية  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، و محمد عزالدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، العقيد عمرو صقر، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة حياة كريمة، وخالد علاء، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بدمياط.

​في كلمتها خلال الحفل، نقلت المهندسة شيماء الصديق تحيات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لجميع الحضور، ووجهت التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنية لهم عامًا مليئًا بالخير والتوفيق.

​وأكدت نائب المحافظ أن هذه المبادرة تعكس تكاتف جهود الدولة بأجهزتها المختلفة لدعم وتنمية المجتمع، ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهلهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وأضافت أن توفير المستلزمات المدرسية والتعليمية للطلاب يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

​وفي ختام كلمتها، قدمت المهندسة شيماء الصديق خالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة حياة كريمة وجميع القائمين والمشاركين في المبادرة، مؤكدةً حرص المحافظة، تحت قيادة معالي المحافظ، على تقديم كافة أوجه الدعم لنجاح المبادرات المجتمعية التي تخدم أبناء المحافظة.

​وأكد المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بدمياط، أن المؤسسة تسعى لتقديم المساعدات ودعم وتنمية المجتمع، ومساندة الشباب وتعزيز مهاراتهم، وتعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير سبل الدعم اللازمة داخل مدارس الجمهورية.

​وأعرب عن شكره وتقديره لدور نائب محافظ دمياط في إنجاح المبادرة، مؤكد أن التعاون المثمر بين محافظة دمياط ومؤسسة حياة كريمة يهدف إلى خدمة المجتمع وضمان خروج هذه الفعالية بصورة مشرفة.


كما وجب التنويه عن استكمال الدعم لعدد أكبر من الأسر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي خلال الأيام القادمة.

