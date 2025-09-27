ضبط 112 مخالفة تموينية ورقابية بكفر الشيخ

أعلن وكيل الوزارة التموين بكفر الشيخ عادل بيومي الهابط، اليوم /السبت/، ضبط 112 مخالفة تموينية ورقابية بالمحابز والأسواق بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي، بشأن متابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام.

وأوضح وكيل الوزارة، وفق بيان، أن الحملات أسفر في مجال المخابز من تحرير 49 محضر نقص وزن و14 محضر عـدم نظـافـة و8 محاضر مواصفات و10 محاضر عدم إعلان و11 محضر عدم إعطاء بون صرف ومحضرين تصرف ومحضر توقف، ومحضرين غلق، ومحضر عدم وجود ميزان، ومحضر عدم التزام بالتعليمات.

وفي مجال الأسواق، حرر 13 محضرا متنوع بمراكز دسوق وقلين والحامول وبلطيم حيث تضمنت في بندر دسوق عن ضبط كمية وقدرها 10 كيلو جرامات لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكوميه في محلين جزارة لكل منهما وتحرير محضر عدم إعلان عن أوزان الخبز السياحي وأسعاره لمخبز سياحي ومحضر ضبط عدد 10 علب سجائر مستورده مجهولة المصدر في محل سوبر ماركت ومحضر إعلان عن أوزان الخبز وأسعاره لمخبز أفرنجي، وفي مركز دسوق تم تحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص لمخبر أفرنجي وسياحي لكل منهما.

وفي مركز ومدينة قلين، أسفرت الحملات عن ضبط 7 شكائر سماد مدعم محظور بيعه أو تداوله بالأسواق في مخزن أسمنت وضبط سيارة محملة بـ38 جركن زيت بدون بيانات وزن الجركن الواحد 20 كيلو جراما وضبط 3 جراكن زيت بدون بيانات وزن الجركن الواحد 25 كيلو جراما في محل، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر عدم التزام بالتعليمات ومحضر عدم وجود شهادة صحية لـ 3 مخابز أفرنجية.

وفي مركز ومدينة الحامول، تم ضبط 7 جركن زيت طعام زنه الجركن 20 كيلو جراما بإجمالي 140 كيلو جراما مجهول المصدر وبدون بيانات وفواتير ومستندات في مطعم مأكولات شعبية

وضبط كمية وقدرها 5 كيلو جرامات لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي في محل جزارة وتحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار وأوزان المخبوزات المعروضة للبيع للجمهور لمخبز سياحي وأفرنجي.

وفي مدينة ومركز بيلا تم ضبط كمية وقدرها طن هياكل دواجن مذبوحة خارج المجزر الحكومي في مجزر، وفي مدينة ومركز بلطيم تم ضبط 13 عبوة مربي منتهية الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمي في محل بقالة، و6 في محل بقالة أخر، وضبط 23 عبوة غذائية بدون بيانات تدل علي تاريخ الأنتاج وغير مصحوب المستندات الدالة علي مصدرها وغير صالحة للاستخدام في محل منظفات وضبط 12 عبوة سائل فرامل بدون بيانات تدل علي تاريخ الإنتاج وغير مصحوب المستندات الدالة على مصدرها وغير صالحة للاستخدام في محل أكسسوار سيارات.

وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار سلع لمحلين بقالة وعطارة لكل منهما ومحضر عدم إعلان عن أسعار بيع الخبز ومشتقاته لمخبز أفرنجي.. وفي مركز ومدينة فوه، تم ضبط 31 كيس شيتوس منتهي الصلاحية في محل بقالة، وضبط 27 كيس شيتوس وكراتية منتهي الصلاحية في محل بقالة وضبط 182 كرتونه سمك سردين و64 كرتونه سمك هورس و6 كراتين ماكريل بإجمالي مضبوطات كمية وقدرها 1580 كيلو جرام أسماك مجمده بأحد الثلاجات غير مرخصة وبدون فواتير.

