اشتراطات جديدة للتصرف فى العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع
الأزهر يُحذِّر من لعبة إلكترونية شهيرة: تهدد سلامة الأبناء وتعرِّضهم لاستغلالٍ مُؤذٍ
تدريب 10 آلاف معلم على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا
الصناعة تنفي إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية
الإحصاء: 9.2% نسبة تراجع معدل الأمية في مصر
تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان
الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي
تراجع عدد الطلاب الحاصلين على صفر| 7 مكاسب لنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
شباب مخطئ والأمن يتصدى.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا
تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان

عمرو أديب
عمرو أديب
البهى عمرو

 عرض الإعلامي عمرو أديب، الخبر المنشور عبر موقع صدى البلد تحت عنوان" أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل".

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن روسيا أعلنت عن لقاح لمرض السرطان سيتم توزيعه مجانًا، وأن هناك علاجا لسكر الأطفال من النوع الأول، فالدول تتقدم بحل كوارث كانت تدمر البشر.

وأضاف في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن كل شخص لابد أن يتأمل ماذا صنع في حياته، تدبر ولا تتكبر وقول سبحان الله.

وأوضح أن روسيا أعلنت إن لقاح السرطان جاهز الآن، أن بعض كان يسخر من الهنود، الآن العالم يضع مقارنة بين الصين وروسيا والهند دليل على ما وصلت إليه الهند في الفترة الأخيرة.

وكشفت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية في روسيا أن لقاح السرطان الجديد إينتروميكس أصبح جاهزًا للاستخدام السريري.

وأكدت رئيسة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن اللقاح اجتاز التجارب ما قبل السريرية بنجاح، وأثبت فعاليته وأمانه العالي.

وأظهرت التجارب قدرة اللقاح على تقليص حجم الأورام وإبطاء نموها، مع إمكانية استخدامه بشكل متكرر دون مخاطر.

وأوضحت سكفورتسوفا أن اللقاح سيُصمَّم خصيصًا لكل مريض وفقًا لبصمته الجينية من الـRNA.

وستُستخدم النسخة الأولى لعلاج سرطان القولون والمستقيم، فيما يجري تطوير نسخ أخرى لعلاج الورم الأرومي الدبقي (سرطان الدماغ) وأنواع محددة من الميلانوما (سرطان الجلد).

