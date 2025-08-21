التعقيم المركزي.. خط الدفاع الأول لحماية مرضى السرطان ومنع انتشار العدوى

في إطار التزامه الدائم بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لمرضى الأورام في صعيد مصر، يولي مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر أهمية خاصة لوحدة التعقيم المركزي، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية في حماية المرضى والكوادر الطبية على حد سواء.

وتُعتبر وحدة التعقيم المركزي في المستشفى بمثابة خط الدفاع الأول لمنع انتقال العدوى، حيث تضمن الأجهزة الحديثة والطرق المتطورة المتبعة داخلها تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتبدأ رحلة التعقيم منذ استلام الأدوات غير المعقمة أو الملوثة في مكان مخصص، مرورًا بمراحل الفرز والغسيل والنقع والتجفيف الدقيق، وصولًا إلى التعقيم الكامل للأدوات والمستلزمات الطبية.

وتُسهم وحدة التعقيم المركزي في توحيد إجراءات التعقيم داخل المستشفى، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة عمل مختلف الأقسام الطبية، وذلك من خلال إمدادها المستمر بالأدوات والمستلزمات المعقمة في التوقيت المناسب.

ويضم القسم فريقًا من الفنيين المتخصصين المدربين على أعلى مستوى، يعملون وفق منظومة دقيقة تضمن سلامة كل مرحلة من مراحل التعقيم، إلى جانب المتابعة والتدقيق المستمر لضمان الجودة والوقاية الكاملة من أي مخاطر عدوى.

وفي هذا السياق، صرّح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان قائلًا إن وحدة التعقيم المركزي إضافة حقيقية للمستشفى، وواحدة من أهم الوحدات في حماية مرضى السرطان بالصعيد.

وأضاف: “نحن لا نكتفي بتقديم العلاج الطبي فقط، بل نحرص على حماية المرضى من العدوى وتوفير أقصى درجات الراحة والدعم النفسي لهم خلال رحلتهم العلاجية”.