قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلبية لدعوة ولي العهد .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية
عربية .. تعرف على أول زيارة خارجية لـ بابا الفاتيكان
هتختار ايه؟|المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوي استمارة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
الإسكندرية تكشف كنوزها المغمورة .. افتتاح معرض «أسرار المدينة» بالمتحف القومي | تفاصيل
مساء الجمعة ... قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
فوز مرشح الأوقاف بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويزيد معاناة السكان.. تفاصيل
رضا عبد العال : أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات
مصر تواصل إرسال قوافل «زاد العزة» إلى غزة عبر كرم أبو سالم.. تفاصيل
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التعقيم المركزي.. خط الدفاع الأول لحماية مرضى السرطان ومنع انتشار العدوى

التعقيم المركزي.. خط الدفاع الأول لحماية مرضى السرطان ومنع انتشار العدوى
التعقيم المركزي.. خط الدفاع الأول لحماية مرضى السرطان ومنع انتشار العدوى
شمس يونس

في إطار التزامه الدائم بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لمرضى الأورام في صعيد مصر، يولي مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر أهمية خاصة لوحدة التعقيم المركزي، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية في حماية المرضى والكوادر الطبية على حد سواء.

وتُعتبر وحدة التعقيم المركزي في المستشفى بمثابة خط الدفاع الأول لمنع انتقال العدوى، حيث تضمن الأجهزة الحديثة والطرق المتطورة المتبعة داخلها تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. 

وتبدأ رحلة التعقيم منذ استلام الأدوات غير المعقمة أو الملوثة في مكان مخصص، مرورًا بمراحل الفرز والغسيل والنقع والتجفيف الدقيق، وصولًا إلى التعقيم الكامل للأدوات والمستلزمات الطبية.

وتُسهم وحدة التعقيم المركزي في توحيد إجراءات التعقيم داخل المستشفى، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة عمل مختلف الأقسام الطبية، وذلك من خلال إمدادها المستمر بالأدوات والمستلزمات المعقمة في التوقيت المناسب.

ويضم القسم فريقًا من الفنيين المتخصصين المدربين على أعلى مستوى، يعملون وفق منظومة دقيقة تضمن سلامة كل مرحلة من مراحل التعقيم، إلى جانب المتابعة والتدقيق المستمر لضمان الجودة والوقاية الكاملة من أي مخاطر عدوى.

وفي هذا السياق، صرّح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان قائلًا إن وحدة التعقيم المركزي إضافة حقيقية للمستشفى، وواحدة من أهم الوحدات في حماية مرضى السرطان بالصعيد.

وأضاف: “نحن لا نكتفي بتقديم العلاج الطبي فقط، بل نحرص على حماية المرضى من العدوى وتوفير أقصى درجات الراحة والدعم النفسي لهم خلال رحلتهم العلاجية”.

الاقصر اخبار الاقصر ارومان الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

المحافظ

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

مكملات غذائية

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

هنادي مهنا

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد