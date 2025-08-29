قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين
الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

استعرض الدكتور كريم زكي، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، تقرير الأمانة العامة عن العام النقابي 2024 / 2025، مؤكدا تقديره لجموع الأطباء البيطريين الذين تكبدوا مشقة السفر لحضور الجمعية العمومية.

وقال  زكي - خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين - إن الجمعية العمومية تثبت يوما بعد يوم أنها خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان قبل الحيوان، مشيرا إلى أنهم يواصلون دورهم في حماية الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني رغم التحديات والعجز الصارخ في الوحدات البيطرية والمجازر».

وأضاف أن المطالبة المستمرة بتعيين الأطباء البيطريين داخل القطاعات ذات الصلة، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية، هي مطالب مشروعة هدفها سد العجز، وتحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان، ومعالجة النقص الغذائي الذي يعاني منه الأطفال، بجانب مواجهة الأمراض المشتركة مثل السعار".

وأوضح الأمين العام أن النقابة قيدت خلال العام 5980 طبيبا بيطريا جددا بسجلاتها، وصرفت لجنة العلاج نحو 2 مليون و30 ألف جنيه لـ 928 طبيبا، فيما قدمت اللجنة الاجتماعية 454 ألف جنيه منح ولادة وزواج و859 ألف جنيه مساعدات اجتماعية، كما تم صرف 115 ألف جنيه كإعانات وفاة لـ 116 عضوا.

وأشار إلى أن صندوق مرضى السرطان بالنقابة صرف منذ إنشائه وحتى الآن 4 ملايين و66 ألف جنيه لصالح 45 طبيبا، بينما بلغت المنح المصروفة من اتحاد المهن الطبية منذ يوليو 2024 حتى تاريخه 6 ملايين و628 ألف جنيه لصالح 2218 ملفا.

وفيما يخص الأنشطة الاجتماعية، قال زكي إن النقابة نظمت 3 رحلات لأعضائها وأسرهم، إلى جانب حجز شقق مصيفية لـ 149 طبيبا، فيما شهد سجل المنشآت تسجيل 947 عيادة بيطرية جديدة، وقيد 575 طبيبا بجدول الأخصائيين، كما تم الإشراف البيطري على بيع 1749 رأس ماشية.

ولفت إلى أن المركز العلمي بالنقابة نظم 55 دورة تدريبية شارك فيها 4850 طبيبا، مع استمرار خدمة التدريب عن بعد عبر "زووم"، فضلا عن إصدار 376 ترخيص تحاليل طبية جديدة. كما أطلقت النقابة مشروع الأرشفة الإلكترونية لكافة ملفات القيد والمنشآت البيطرية وسجلات الأخصائيين.

ووجه الأمين العام رسالة لرئيس الجمهورية بالنيابة عن شباب الخريجين قائلا: نطمح أن نكون أحد الركائز في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية، وأن نكون لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، عبر تسخير كل الطاقات العلمية والمهنية لخدمة الوطن.

نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين تعيين الأطباء البيطريين هيئة سلامة الغذاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللحوم الحمراء السرطان عمومية الأطباء البيطريين

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
