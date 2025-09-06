بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

كشفت النجمة العالمية جيسي جي عن إلغاء حفلاتها الفنية القادمة بسبب إجراء عملية جراحية نتيجة إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وقالت جيسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إنها ستضطر إلى إلغاء جولتها الغنائية فى الولايات المتحدة وتأجيل مواعيد حفلاتها فى أوروبا، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية ثانية ضمن رحلة علاجها من سرطان الثدى.

وأضافت فى رسالة مؤثرة أخرى: "أنا آسفة جدا، أشعر بالإحباط والحزن، لكن علي أن أتحسن، وأن أتعافى، وهذا هو القرار الصحيح".

وفى عام 2023، كشفت جيسي جي، لأول مرة عن حملها بعد 13 شهرا من تعرضها للإجهاض.

مراحل حملها

ونشرت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 34 عاما، فيديو لطيفا على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، والذي أوضح المراحل المختلفة لحملها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ودونت المطربة "جيسي جي" تعليقاً على الفيديو الخاص بها قائلة: "أنا سعيدة للغاية ومرعوبة لنشر هذا الفيديو، أرجوكم كونوا لطفاء معي".

لحظات حملها السعيدة

ويوضح الفيديو المنشور المطربة وهي تحمل في سعادة اختبار الحمل لتتأكد من حملها، وفي مشهد آخر وهي ترى مولودها عبر الأشعة المقطعية، لتوثق عبر هذا الفيديو مراحل حملها، حيث ظهرت وهي تحتضن بطنها وتبتسم خلال مقطع الفيديو.