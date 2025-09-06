وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

اختتم المطرب وائل جسار، أمس، موسم حفلات صيف الساحل الشمالي هذا العام، في واحدة من أقوى الحفلات، التي شهد حضوراً ضخماً ومتنوعاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

حفل وائل جسار

حضر وائل جسار الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي حفرت في ذاكرة الجمهور، منها "بتوحشني" التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، و"خلينا ذكري"، كما أبدع في تقديم أغنيته الشهيرة "غريبة الناس" التي لاقت استحسان الجميع، بالإضافة إلى أداء خاص لأغنية سلطان الطرب جورج وسوف "سبت كل الناس"، والحفل من تنظيم سامح سعيد وميمي المنشاوي.

حفل وائل جسار

على الصعيد الفني، لم يتوقف نشاط وائل جسار عند حدود الحفلات فقط، بل طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "حب زمان"، والتي حققت نجاحاً كبيراً بعد أيام قليلة من طرحها، حيث وصلت مشاهداتها إلى مليون مشاهدة على المنصات الرقمية، وهي من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان زعيم، توزيع موسيقي أحمد علي، ميكس وماستر أمير محروس.

وائل جسار يطرح أغنية “حب زمان”

وطرحت إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، كليب الفنان وائل جسار الجديد «حب زمان»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب حب زمان لـ وائل جسار، من كلمات: أحمد أبو زهرة، ألحان: زعيم، توزيع موسيقي: أحمد علي، ميكس وماستر: أمير محروس.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أحدث أغاني وائل جسار

في شهر فبراير الماضي، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

أغاني وائل جسار

الجدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.