صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

احتفلت الفنانة هاجر السراج، بزفافها مساء أمس، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط، لتشعل السوشيال ميديال بصور زفافها.

وقامت هاجر السراج بنشر صور وفيديوهات من الحفل، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت وهي ترقص مع عريسها وسط فرحة المتواجدين، وخضعت الى جلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود، ظهرت خلالها بطريقة عفوية مع زوجها.

مسيرة هاجر السراج الفنية

شاركت الفنانة هاجر السراح فيديو مع الفنانة مايان السيد من كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد و علقت هاجر " مي و سارة طول المسلسل".

يقدم المسلسل قصة محمد، مهندس تكييف يعيش حياة روتينية مملة، ويحاول التمرد على واقعه بطرق غير محسوبة، مما يوقعه في مشكلات متتالية. رغم كونه متزوجًا ولديه ابن وزوجته حامل، إلا أنه يقع في حب فتاة جديدة، ما يدفعه للتخطيط للزواج منها، دون أن يدرك أن القدر يخبئ له عواقب وخيمة بسبب أفعاله.

يُعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة Watch It، ويتكون من 15 حلقة فقط، مما يزيد من إثارة الأحداث وتسارع وتيرتها.

ولفتت هاجر السراج الأنظار اليها بعد ان شاركت فى عدد من الأعمال الفنية فى بدايتها فى عام 2021 من خلال مسلسل “ضد الكسر” مع النجمة نيللي كريم، كما شاركت فى مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة منة شلبي، والفنانة إلهام شاهين، ومسلسل "حالة خاصة" عام 2024 بطولة الفنان طه دسوقي.

