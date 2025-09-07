أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

كشفت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية في روسيا أن لقاح السرطان الجديد إينتروميكس أصبح جاهزًا للاستخدام السريري.

وأكدت رئيسة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن اللقاح اجتاز التجارب ما قبل السريرية بنجاح، وأثبت فعاليته وأمانه العالي.

وأظهرت التجارب قدرة اللقاح على تقليص حجم الأورام وإبطاء نموها، مع إمكانية استخدامه بشكل متكرر دون مخاطر.

وأوضحت سكفورتسوفا أن اللقاح سيُصمَّم خصيصًا لكل مريض وفقًا لبصمته الجينية من الـRNA.

وستُستخدم النسخة الأولى لعلاج سرطان القولون والمستقيم، فيما يجري تطوير نسخ أخرى لعلاج الورم الأرومي الدبقي (سرطان الدماغ) وأنواع محددة من الميلانوما (سرطان الجلد).