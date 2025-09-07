أعطال في الإنترنت قد تستمر أسابيع بسبب كابلات البحر الأحمر.. مايكروسوفت تكشف التفاصيل

أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس السبت، عن انقطاع في عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر.

وذكرت الشركة أن عملاء منصتها للخدمات السحابية "أزور" (Azure) قد يواجهون زيادة في زمن الاستجابة، نتيجة انقطاع عدة كابلات بحرية دولية في البحر الأحمر.

وأوضحت مايكروسوفت أن حركة البيانات العابرة من خلال منطقة الشرق الأوسط، سواء القادمة من آسيا أو المتجهة إلى أوروبا، تأثرت بالانقطاع. وأشارت وكالة رويترز إلى أن هذا الخلل يؤثر على حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.

وأكدت الشركة أن فرقها الهندسية تعمل على التخفيف من آثار المشكلة من خلال إعادة توجيه حركة المرور إلى مسارات بديلة.

وأضافت مايكروسوفت أن إصلاحات الألياف الضوئية البحرية قد تستغرق وقتًا طويلًا، مشددة على أنها ستواصل مراقبة الوضع بشكل مستمر وإعادة موازنة المسارات عند الحاجة.