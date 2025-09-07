قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي
عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو
«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب
كيف نتعامل مع من يؤذون الناس؟.. يسري جبر يجيب
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور
بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها
أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي
وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي
يحدث اليوم في مصر .. اعرف كيفية صلاة خسوف القمر ووقتها
1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم
رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها

خيمة السلام التي أمر ترامب بإزالتها
خيمة السلام التي أمر ترامب بإزالتها
محمد على

قد تتعرض واحدة من أطول الوقفات الاحتجاجية من أجل السلام في العالم للتهديد، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"إزالتها".

تُعد خيمة السلام أمام البيت الأبيض، التي تقام بالقرب من مقر إقامة الرئيس منذ عام 1981، اعتصامًا دائمًا على مدار الساعة، يدعو إلى السلام ونزع السلاح العالمي.

ووصف مراسل من مؤسسة "صوت أمريكا الحقيقي" المحافظة الخيمة الزرقاء الصغيرة، المحاطة بلافتات مناهضة للحرب، بأنها "منظر قبيح"، عندما سأل ترامب عنها.

فأجاب ترامب بعد استماعه للمراسل: "سنزيلها الآن"، مضيفًا أنه لم يسمع عنها من قبل، ثم قال: "سننظر في هذا الأمر الآن".

وفي ليلة الجمعة، شوهدت الشرطة وهي تتحدث إلى ما بدا أنهم متظاهرون بالقرب من موقع الوقفة الاحتجاجية، في حديقة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض.

وشوهد حارس الوقفة الاحتجاجية فيليبوس ميلاكو بيلو وهو يعانق متظاهرًا آخر، معربًا عن خشيته من هدم الموقع الذي يبلغ عمره 44 عامًا.

ويأتي ذلك بعد تهديد سابق في وقت سابق من العام نفسه، عندما كتب النائب جيف فان درو رسالة إلى وزارة الداخلية وصف فيها الموقع بأنه "منظر قبيح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وفي الرسالة التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، أكد ترامب أن للناس "كل الحق في الاحتجاج على حكومتهم"، ولكن ليس "اختطاف حديقة وطنية وتحويلها إلى مشهد قبيح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

ويقع موقع الوقفة الاحتجاجية في حديقة تديرها هيئة المتنزهات الوطنية (NPS)، التي تنص لوائحها على أن الخيمة يجب أن تكون مأهولة بشكل دائم حتى لا تتم إزالتها.

ترامب خيمة السلام البيت الأبيض 4عقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

ترشيحاتنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم فعاليات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

مطاعم سياحية - ارشيفية

اشتغالة مقابل الخدمة .. المطاعم السياحية تحذر من الكيانات غير المرخصة

عبدالحليم علام نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب

نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه للموقف المصري ضد تصريحات نتنياهو

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد