تطورات مُتسارعة.. «نتنياهو» يعلن استعداد إسرائيل لوقف هجوم غزة بشرط

كشف مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح، السبت، بأن إسرائيل مستعدة لوقف هجومها على مدينة غزة.

وأوضح أن ذلك سيكون مقابل ما أسماه بـ"صفقة حقيقية" تطلق سراح الرهائن وتنهي الحرب، مضيفًا: "لا يوجد حاليًا أي عرض من هذا القبيل".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) التصريح عن المصدر، من دون أن تكشف عن هويته.

ويأتي هذا التصريح ردًا على تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن مصر والولايات المتحدة وقطر تستعد لتقديم صفقة شاملة تعيد جميع الرهائن إلى ديارهم، بعد إعلان حكومة نتنياهو أنها لن تقبل بعد الآن صفقات جزئية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء السبت أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان أنها "تجدد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي"، معربة عن استعدادها لـ"أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولًا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيًا من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء".

وخلال الساعات الماضية، أجرى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رون ديرمر، الوزير المقرب من نتنياهو، يستعد لزيارة الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار العملية العسكرية في غزة.