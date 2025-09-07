قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي
عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو
«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب
كيف نتعامل مع من يؤذون الناس؟.. يسري جبر يجيب
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور
بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها
أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي
وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي
يحدث اليوم في مصر .. اعرف كيفية صلاة خسوف القمر ووقتها
1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم
رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»
تطورات مُتسارعة.. «نتنياهو» يعلن استعداد إسرائيل لوقف هجوم غزة بشرط

محمد على

كشف مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح، السبت، بأن إسرائيل مستعدة لوقف هجومها على مدينة غزة.

وأوضح أن ذلك سيكون مقابل ما أسماه بـ"صفقة حقيقية" تطلق سراح الرهائن وتنهي الحرب، مضيفًا: "لا يوجد حاليًا أي عرض من هذا القبيل".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) التصريح عن المصدر، من دون أن تكشف عن هويته.

ويأتي هذا التصريح ردًا على تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن مصر والولايات المتحدة وقطر تستعد لتقديم صفقة شاملة تعيد جميع الرهائن إلى ديارهم، بعد إعلان حكومة نتنياهو أنها لن تقبل بعد الآن صفقات جزئية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء السبت أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان أنها "تجدد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي"، معربة عن استعدادها لـ"أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولًا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيًا من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء".

وخلال الساعات الماضية، أجرى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رون ديرمر، الوزير المقرب من نتنياهو، يستعد لزيارة الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار العملية العسكرية في غزة.

الاحتلال مصدر نتنياهو غزة

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة.. ووزير الطيران يكشف تفاصيل جديدة عن تجديد مطار القاهرة

الاقتصاد

دبلوماسي سابق: مؤتمر شنغهاي يشكل تحولًا سياسيًا واقتصاديًا عالميًا

المتحف المصري

أستاذ نحت: نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري خطوة صعبة

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

