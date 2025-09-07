عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء غارات الجيش الإسرائيلي على غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 11 شخصًا، بينهم 4 أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة منذ منتصف الليل.

كما أفادت المصادر بوجود عشرات جثامين الشهداء في مستشفى الشفاء نتيجة القصف المستمر على المدينة.

وذكرت أيضًا أن 8 شهداء آخرين سقطوا وأصيب عدد من النازحين جراء استهداف الاحتلال مدرسة الفرابي، الواقعة مقابل ملعب اليرموك في مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين.

تأتي هذه المجازر المروّعة وسط مطالبات متصاعدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإرسال فريق تفاوض بشكل فوري لمباحثات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة المخطوفين.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان لها غياب الرؤية لدى حكومة نتنياهو، التي لم ترد على رد الحركة المقدم عبر الوسطاء، مشيرة إلى أن "غريزة نتنياهو للبقاء في السلطة لا يمكن أن تتغلب على الحاجة لإعادة المخطوفين ومنع المزيد من القتل غير الضروري".