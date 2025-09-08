أحمد موسى يكشف موعد تطبيق التعامل بالجنيه بدلًا من الدولار

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة بريكس، مؤكدًا أن الكلمة حملت العديد من الرسائل الدولية القوية ذات الدلالات الواضحة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي شن هجومًا قويًا على إسرائيل في كلمته أمام القمة، حيث أعلن رفضه لفكرة التهجير والتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، بالإضافة إلى انتقاده ازدواجية المعايير الدولية.

وأضاف أحمد موسى، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في منتهى الأهمية والقوة، مشيرًا إلى أنه تطرق أيضًا إلى الدور المصري المستمر لوقف إطلاق النار في غزة، بجانب المطالبة بضرورة إصلاح مجلس الأمن.

كما استعرض موسى أبرز محاور كلمة الرئيس أمام قمة بريكس، والتي تضمنت الدعوة إلى استخدام العملات المحلية، ودعم توفير التمويل من خلال بنك التنمية الجديد بالعملات الوطنية، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.