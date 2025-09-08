قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك بمستهل الإثنين

أسعار الدولار في مصر
أسعار الدولار في مصر
علياء فوزى

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

تراجع  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 48.57جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع. 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.56جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع. 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني لنحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC،  قناة السويس، العقاري المصري العربي ،المصرف المتحد، فيصل الإسلامي،الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية،نكست،المصرف المتحد، الكويت الوطني، ) نحو 48.45جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، الأهلى المتحد) نحو  48.44جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، البركة، التنمية الصناعية) نحو  48.43 جنيه للشراء و 48.53جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، ميد بنك) لنحو  48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدى أجريكول  ليسجل نحو  48.40 جنيه للشراء و 48.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.43جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين

48.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.50جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الإثنين

50.31 جنيه.

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار اليوم البنك المركزي متوسط سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: اترشحت لمنصب مدير الكرة بالأهلي

لامين لامال

فرج عامر يثير الجدل بشأن لامين يامال: نهاية مبكرة

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد