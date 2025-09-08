متوسط سعر الدولار في البنوك بمستهل الإثنين

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 48.57جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.56جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني لنحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس، العقاري المصري العربي ،المصرف المتحد، فيصل الإسلامي،الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية،نكست،المصرف المتحد، الكويت الوطني، ) نحو 48.45جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، الأهلى المتحد) نحو 48.44جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، البركة، التنمية الصناعية) نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، ميد بنك) لنحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدى أجريكول ليسجل نحو 48.40 جنيه للشراء و 48.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.43جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين

48.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.50جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الإثنين

50.31 جنيه.