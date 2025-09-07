تحرك سعر صرف الدولار الآن بمستهل التعاملات

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم، الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد، في البنوك ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48,54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48,53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48,53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48,53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 48,53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 48,53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 48,53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.