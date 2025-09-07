قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع قرب بداية الدراسة.. كيف تساعدين طفلك على استعادة روتين نومه؟
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

عادوت أسعار الدواجن التراجع في الأسواق اليوم الاحد، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي بنحو جنيه.

شهدت أسعار الدواجن،  هبوطا كبيرا  منذ مطلع  الشهر الماضي في المزارع .

وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 62  جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 72 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو في المزارع منخفضه بنحو جنيهين، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55و60 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 98 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 105 و110 جنيهات. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. 

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 140 و150 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 145 و155 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

 أسعار الكتاكيت اليوم

هبطت أسعار الكتاكيت وسجلت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و 29 جنيهات.

 الكتكوت "ساسو": 18 جنيها. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 10 و12جنيها.

كتكوت فيومي 13 جنيهات  

بط مسكوفي 20 جنيها

بط مولر  20 جنيها

بط بيور  16 جنيها

سمان عمر اسبوعين 10 جنيهات.

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيها.

 سعر البانيه: بين 180و200 جنيه. 

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين50 و55 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا

الدواجن أسعار الدواجن أسعار البيض اليوم أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم الدواجن البيضاء الدواجن الساسو سعر الكتكوت اليوم سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس لصوص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في 15 مايو

أرشيفية

مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بالدقهلية

الطفل شهاب

بعد قليل.. استئناف محاكمة شهاب بـ"بتاع الجمعية" على حكم حبسه

بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

لبن الماعز
لبن الماعز
لبن الماعز

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد