مستوى قياسي| مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق

سجل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً، بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مع اتجاه المعدن النفيس نحو تحقيق مكاسب أسبوعية لثلاثة أسابيع متتالية، بفضل زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع سعر الذهب قرب 3600 دولار للأونصة، وكسر أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 3578.51 دولاراً للأونصة مسجلا 3586 دولارا للأونصة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7-9-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم، الأحد 7-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.





بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3586 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4170 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4865 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5560 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 38.920 جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.