تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
التضامن تُصدر قرارًا بتكليف الدفعة 105 من خريجي الجامعات
استشاري حساسية ومناعة يوضح الفرق بين الجدري والجدري المائي
طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز
وزارة الصحة بغزة: 7 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة
حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة
الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين رئيس ونجوى كرم ومرض أنغام ووفاة ميرنا وليد
10 علامات للاكتشاف المبكر للتعاطي .. صندوق مكافحة الإدمان يوضح التفاصيل
العالم مقلوب.. جراح مصري يحقق إنجازا باستئصال ورم سرطاني بالمخ
استروكس.. القبض على مروج للمخدرات بالفيوم
عماد النحاس يتصدر ترشيحات خلافة ريبيرو في الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غداً طرح كراسة شروط لـ (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزاً ضمن الطرح السادس "مسكن"، على أن يبدأ حجز الأراضي يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ ولمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط

 https://reserve.newcities.gov.eg/ .

 أراضٍ سكنية

وأشارت وزارة الإسكان في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  بتوفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

 إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

الأراضي المطروحة

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و ۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، و ١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.

الإسكان طرح كراسة شروط طرح اراضي سكنية أكتوبر العبور العاشر من رمضان

