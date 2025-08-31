طرح قطع أراضي بنشاط ورش حرفية بمدينتي حدائق أكتوبر والمنيا الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح (۱۷) قطعة أرض حرفية بمساحة ٣٠٠ متر للقطعة بالحي السابع بمدينة المنيا الجديدة، بجانب طرح حق استغلال (٥٣) ورشة حرفية بمساحات تتراوح من ( ۱۳ م٢ إلى ٢٩م٢) بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة.

في السياق ذاته، أوضح جهاز مدينة المنيا الجديدة في بيان له، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، ويمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، كما أنه سيتم البيع بجلسة مزاد علني ستعقد فى الجهاز يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٧.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تخصيص الورش بمقابل الانتفاع لمدة ٥ سنوات بجلستي المزاد العلني يومي الأربعاء ١/١٠/٢٠٢٥، والخميس ٢/١٠/٢٠٢٥، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للورش في مواعيد العمل الرسمية للجهاز بجانب إتاحة كراسة الشروط بمقر الجهاز.