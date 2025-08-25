تتوالى حملات ردع المخالفين.. جهاز حدائق أكتوبر يتصدى لـ15 مخالفة متنوعة بمختلف المناطق

تنفيذا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، قاد جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالتها وكذلك إثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب.

وأسفرت الحملات المكثفة للجهاز بقيادة المهندس سيد سلامة نائب التنمية، والأستاذ أشرف الجوهري مدير ادارة التنمية والمهندس محمد مصطفى المشرف العام على رئاسة الأحياء، و إبراهيم جمعه مدير ادارة الإشغالات والإزالات، وبمعاونه قسم شرطة التعمير بقيادة العقيد محمد الحبروك، والمقدم أمين يوسف والرائد أحمد الصاوى، عن الآتي:

1- إيقاف أعمال لضم قطعتين رقم 214 و 215 قطاع س المنطقة السابعة.

2- إزالة فورية لعدد 32 عشة عشوائية بالأرض المحصورة بين حي الأشجار و الفردوس.

3 - إزالة فورية للشدة الخشبية لردود الخلفي لقطعة رقم 659 قطاع ط المنطقة السابعة.

4 - إزالة فورية لأعمدة دور رابع لقطعة رقم 168 قطاع أ المنطقة الثالثة.

5 - إيقاف أعمال لتشطيب دور مخالف لقطعة رقم 1 قطاع ب المنطقة الثالثة.

6 - إزالة فورية لردود الجانبي والخلفي لدور الثالث لقطعة رقم 182 قطاع هـ المنطقة السابعة.

7 - إزالة فورية لشدة الخشبية للدور الارضي لقطعة رقم 383 قطاع هـ المنطقة السابعة.

8 - إزالة فورية لحوائط الردود الخلفي لقطعة رقم 55 قطاع ع المنطقة السابعة.

9 - إزالة فورية للشدة الخشبيه لردود الخلفي للدور الثانى للقطعة رقم 169 قطاع و المنطقة الخامسة.

10 - إزالة فورية لأعمدة شخشيخة بالسطح لقطعة رقم 312 قطاع أ المنطقة التانية

11- إيقاف أعمال بناء الردود الخلفي لقطعه رقم 655 قطاع ط المنطقة السابعة.

12 - ضبط تحويل نشاط من بدروم الى مخزن أدوات صحية لقطعة رقم 115 عمارات ال 209 المنطقة الأولى.

13 - ضبط تحويل نشاط من سكني إلى مستودع لتسوية الفول عمارة رقم 8 شقة 1 المنطقة الاولى.

14 - ضبط تشوينه أمام القطعة رقم 313 قطاع أ المنطقة الثانية

15 - ضبط تحويل نشاط من سكني إلى مخزن سراير حديد لقطعة رقم 514 قطاع س المنطقة السابعة.



