بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

بدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر في التشغيل الفعلي والتجريبي للخزان الأوسطي لتغذية خطوط شبكات مياه المدينة بطاقة تصل إلى 125 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمناطق المحيطة.





وذلك بعد مجهودات كبيرة ومتابعة مستمرة لكل كبيرة وصغيرة من رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر والنواب والمعاونين.

وتنفيذًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن نهو أعمال البنية التحتية بالمدينة وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وقال المهندس مصطفى سيد، معاون رئيس الجهاز للمرافق، تم بحمد الله وفضله تشغيل الخزان الأوسطي لتغذية شبكات المياه للمشروعات ٦٤٥ و٣٠٩ و عمارة و٢٦٣ فدان وأرض شمال الواحة واسكان منخفضي الدخل بالغابة الشجرية في إطار خطة جهاز المدينة للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز منظومة المرافق والخدمات.

وأشار معاون رئيس الجهاز، إلى أن دخول الخزان الأوسطي الخدمة رسميًا يُعد خطوة هامة جدًا لتحسين ضخ المياه وضمان استقرار الخدمة خاصة في فترات الذروة الصيفية ووصولها لأعلى نقطة في منطقة الـ309 عمارة؛ و٦٤٥ عمارة ما سيجعل المياه تصل للأدوار بضغط قوي ومستمر بتشغيل الي بالكامل



وأضاف: أن جهاز المدينة يواصل العمل على استكمال خطة تطوير شبكات المياه والصرف الصحي طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، بما يتماشى مع التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسينات والتوسعات في منظومة المرافق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المواطنين وتعزز من جودة الحياة داخل مدينة حدائق أكتوبر.

