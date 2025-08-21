قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

..
..
آية الجارحي

 بدأ جهاز مدينة حدائق أكتوبر في التشغيل الفعلي والتجريبي للخزان الأوسطي لتغذية خطوط شبكات مياه المدينة بطاقة تصل إلى 125 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمناطق المحيطة.


 

وذلك بعد مجهودات كبيرة ومتابعة مستمرة لكل كبيرة وصغيرة من رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر والنواب والمعاونين.

 وتنفيذًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن نهو أعمال البنية التحتية بالمدينة وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وقال المهندس مصطفى سيد، معاون رئيس الجهاز للمرافق، تم بحمد الله وفضله تشغيل الخزان الأوسطي  لتغذية شبكات المياه للمشروعات ٦٤٥ و٣٠٩ و عمارة و٢٦٣ فدان وأرض شمال الواحة واسكان منخفضي الدخل بالغابة الشجرية في إطار خطة جهاز المدينة للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز منظومة المرافق والخدمات.

وأشار معاون رئيس الجهاز، إلى أن دخول الخزان الأوسطي الخدمة رسميًا يُعد خطوة هامة جدًا لتحسين ضخ المياه وضمان استقرار الخدمة خاصة في فترات الذروة الصيفية ووصولها لأعلى نقطة في منطقة الـ309 عمارة؛ و٦٤٥ عمارة ما سيجعل المياه تصل للأدوار بضغط قوي ومستمر بتشغيل الي بالكامل 

وأضاف: أن جهاز المدينة يواصل العمل على استكمال خطة تطوير شبكات المياه والصرف الصحي طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، بما يتماشى مع التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسينات والتوسعات في منظومة المرافق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المواطنين وتعزز من جودة الحياة داخل مدينة حدائق أكتوبر.
 

مدينة حدائق أكتوبر الإسكان الاجتماعي شبكة مياه مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

ترشيحاتنا

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

كامل الوزير: تحديث تكنولوجيا إنتاج الحديد وتطوير شركة الكوك بحلوان

تل أبيب

العميد حسن جوني: تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي يستند إلى اتفاق لم تلتزم به تل أبيب

مطروح للنقاش

برنامج مطروح للنقاش يرصد تصاعد الخلاف الأوروبي مع حكومة نتنياهو

بالصور

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد