وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الموفق أوضاعهم بالعبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من فعاليات القرعتين العلنيتين 17 و 18 لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وذلك في نطاق مناطق القادسية و الأمل و الكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني مواصلة الجهود المكثفة لتقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وإنشاء مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة.

أقيمت فعاليات القرعتين في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز، والمحاسب إيهاب حسن، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وممثل مجلس الدولة، والمهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية و التجارية وعدد من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.

وتضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة (209م ،276م ،350م ،400م ،450م ،500م2) في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته، مشيرًا إلى أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

كما شهدت القرعتان حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.

وخلال فعاليات القرعيتن استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.

