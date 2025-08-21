وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة

تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 105آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بهدف دفع العمل، وسرعة التنفيذ، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وفى هذا الإطار استقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ومسئولى الهيئة وأجهزة عدة مدن، لتفقد ومتابعة تنفيذ الأعمال بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، موقف التنفيذ لمشروع الاسكان المتوسط ديارنا بالمدينة، موضحًا أن المدينة تشهد طفرة عمرانية كبيرة، بسبب الحجم الضخم والمتنوع لمشروعات الإسكان بها.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ نحو ١٠٥ آلاف وحدات سكنية بالمدينة، بخلاف تنفيذ ٤٩٤ وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، مشيرًا إلى حرص الجهاز على الالتزام التام بمعايير الجودة والمستوى الفني المعتمد.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الإسكان، بجولة ميدانية تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ الهيكل الخرساني، ومراجعة التصميمات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، ومتابعة موقف ومراجعة تشكيل وألوان الواجهات بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط.

وخلال الجولة، تم استعراض جميع نقاط ومستجدات المشروع لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن ووحدة الدعم الفني والإدارة المركزية للإنشاءات بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

تأتي الجولة في إطار حرص وزارة الإسكان على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة وتنوع مستويات الإسكان لخدمة مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

كما أنه شارك في الزيارة، كل من المهندسة هبة فوزي من الادارة المركزية للإنشاءات والمهندس أسامة عبدالسلام بهيئة المجتمعات العمرانية، ومديرو إدارات التنفيذ بأجهزة مدن (السادات - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - برج العرب - بدر - العاشر من رمضان).

